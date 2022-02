Faun-Ardèche Classic 2022 | acuto di Brandon McNulty! Lo statunitense taglia il traguardo in solitaria

Advertising

gusbringglass : RT @SpazioCiclismo: Brandon McNulty centra la seconda vittoria stagionale alla #BDA22 - SpazioCiclismo : Brandon McNulty centra la seconda vittoria stagionale alla #BDA22 - Claudione_B : #BDA22 Faun-Ardèche Classic 2022. La corsa francese, in coppia con la Drôme Classic del giorno successivo, costitui… - SpazioCiclismo : Tutto è pronto per Faun-Ardèche Classic 2022. Scopriamone i dettagli #BDA22 - SpazioCiclismo : Scopriamo gli iscritti alla Faun Ardèche Classic, prima prova della #BDA22 -

Ultime Notizie dalla rete : Faun Ardèche

... diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 13.30) 11.30 CICLISMO "- Ardeche Classic (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 13.00) ...Le prime corse del 2022 per la stella della Jumbo - Visma saranno proprio in terra transalpina:- Ardeche Classic (26/2) seguita dalla Drôme Classic (27/2). Successivamente spazio a Parigi " Nizza (6 - 13/3) prima della Milano " Sanremo (19/3) e del Giro dei Paesi Baschi (4 - 9/4). ...