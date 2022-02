Faivre: “E’ stata una benedizione non essere andato al Milan” | News (Di sabato 26 febbraio 2022) Romain Faivre, calciatore del Lione, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo mancato trasferimento in estate al Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Romain, calciatore del Lione, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo mancato trasferimento in estate al

Advertising

Mirkomilan84 : Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba... - Livia_DiGioia : RT @86_longo: Faivre a La Provence: “È stato lusinghiero sapere che il Milan era interessato a me. Non è successo ed è stata una benedizion… - ElTrattore : RT @MilanNewsit: Faivre: 'Lusingato dal Milan, ma non andarci è stata una benedizione' - milansette : Faivre: 'Lusingato dal Milan, ma non andarci è stata una benedizione' - BullaInterista : RT @MilanNewsit: Faivre: 'Lusingato dal Milan, ma non andarci è stata una benedizione' -