Defrel allo scadere | goduria Sassuolo | Fiorentina | brutto stop in 10 in chiave Europa

(Di domenica 27 febbraio 2022) La prima rete in viola di Cabral non basta ad unain 10 per evitare unopesante in. Ilbatte i viola 2-1 con un gol all'ultimo istante die torna a vincere in casa dopo quattro turni a secco. Al Mapei si sfidano due delle quattro squadre di Serie A con la migliore percentuale media di possesso palla in stagione. Nella prima frazione di gioco lavince il confronto del possesso (55%), ma sono i neroverdi a chiudere in vantaggio al 45?. Fa tutto Hamed Traore che al 19? salta due difensori viola e con il destro manda il pne nell'angolino dove Dragowski (preferito a Terracciano) non può arrivare. Nelle ultime tre partite l'ivoriano, tra gol e assist, ha partecipato a quattro reti dei neroverdi. Al ...

SassuoloUS : FINALE | #SassuoloFiorentina 2?-1? Seconda vittoria consecutiva neroverde!!!! Dopo il gol di Hamed Traore e il pa… - Laura_Bennati : RT @pisto_gol: Sas-Fio 2:1 Spettacolo vero tra due squadre che hanno onorato il gioco e lo sport: segna per primo Traorè, al termine di una… - fantapiu3 : #Sassuolo - #Fiorentina le pagelle dell’ultimo match di Sabato #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - MapeiSport : RT @SassuoloUS: FINALE | #SassuoloFiorentina 2?-1? Seconda vittoria consecutiva neroverde!!!! Dopo il gol di Hamed Traore e il pareggio n… - MapeiUKLtd : RT @SassuoloUS: FINALE | #SassuoloFiorentina 2?-1? Seconda vittoria consecutiva neroverde!!!! Dopo il gol di Hamed Traore e il pareggio n… -

... il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca livestadio Mapei, Sassuolo e Fiorentina, match valido per ...4 di recupero e proprioscadere il Sassuolo torna in vantaggio: Muldur arriva al cross dalla destra e, sfuggito alla marcatura avversaria, di testa piazza in rete il definitivo 2 - 1 per ...Apre Traore, risponde Cabral in inferiorità numerica, ma alla fine c’è la beffa firmata Defrel. Ottima prova per Ikone che però ... So quanto ci tiene Firenze e noi allo stesso modo. Vlahovic? Ha ...Contro la Fiorentina finisce 2-1, con un finale scoppiettante dove il risultato cambia due volte. Contro la Fiorentina va avanti, resta in superiorità numerica e si fa raggiungere allo scadere da Cabr ...