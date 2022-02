Coronavirus, il report esteso dell’Iss: «Meno casi e ricoveri ma il numero dei morti è ancora in aumento» (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua a migliorare il quadro epidemiologico in tutta Italia ma c’è un dato che resta alto e continua a confermarsi in aumento. Se nelle ultime settimane è stato registrato un calo del numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva, il numero dei decessi risulta invece essere ancora in aumento. A delineare con precisione la situazione attuale, nella fase discendente di questa quarta ondata Covid, è il consueto report esteso dell’Istituto superiore di Sanità che mette insieme le informazioni del monitoraggio del venerdì e le curve dei grafici. Se si prende in analisi il periodo che va dal 7 al 20 febbraio, sono state confermate 771.327 nuove infezioni e 715 vittime legate al Covid. In calo ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua a migliorare il quadro epidemiologico in tutta Italia ma c’è un dato che resta alto e continua a confermarsi in. Se nelle ultime settimane è stato registrato un calo deldeisegnalati, delle ospedalizzazioni e deiin terapia intensiva, ildei decessi risulta invece esserein. A delineare con precisione la situazione attuale, nella fase discendente di questa quarta ondata Covid, è il consuetodell’Istituto superiore di Sanità che mette insieme le informazioni del monitoraggio del venerdì e le curve dei grafici. Se si prende in analisi il periodo che va dal 7 al 20 febbraio, sono state confermate 771.327 nuove infezioni e 715 vittime legate al Covid. In calo ...

