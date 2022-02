Carabinieri Catania arrestano latitante nel vibonese

(Di sabato 26 febbraio 2022) Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - Idel Nucleo Investigativo die la locale Squadra Mobile hanno rintracciato e catturato a Vibo Valentia ilAntonino Trentuno di 28 anni, ritenuto "elemento di spicco del gruppo di “San Cocimo” della famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano", destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea poiché "gravemente indiziato del reato di associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'operazione “Quadrilatero”, eseguita il 20 settembre 2021 daidella Compagnia diFontanarossa". La cattura di Trentuno è avvenuta dopo diversi mesi "di serrate attività investigative del ...

Gli approfondimenti investigativi, svolti in stretta sinergia con i militari del Reparto Operativo deidi, nel frattempo portatisi in quel centro nell'ambito di un predisposto ...Gli approfondimenti, svolti con i militari del Reparto Operativo deidi, hanno consentito di appurare la reale identità dell'uomo: Antonino Trentuno . Per questo motivo sono ...Palermo, 26 feb. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania e la locale Squadra Mobile hanno rintracciato e catturato a Vibo Valentia il latitante Antoni ...Antonio Trentuno, 28 anni, è ritenuto elemento di spicco del gruppo di San Cocimo. Era sfuggito all'operazione "Quadrilatero". Arrestato anche il suo fiancheggiatore ...