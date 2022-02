Bastoni - Barella senza sprint (Di sabato 26 febbraio 2022) HANDANOVIC 6. Rischia una clamorosa "papera" su Melegoni, la evita salvandosi d'istinto. D'AMBROSIO 6. Regala una buona opportunità al Genoa sbagliando un comodo rinvio. Poi cresce e colpisce una ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) HANDANOVIC 6. Rischia una clamorosa "papera" su Melegoni, la evita salvandosi d'istinto. D'AMBROSIO 6. Regala una buona opportunità al Genoa sbagliando un comodo rinvio. Poi cresce e colpisce una ...

Advertising

FBiasin : Ok, ieri l’#Inter ha perso e tocca riprendere il cammino al più presto. Diciamo anche che questo club “in dismissi… - Rodolfo34113504 : Tutte queste critiche ad Inzaghi sono ingiuste e completamente sbagliate, ricordatevi sempre che in campo non ci va… - limoneInzagh1 : @giuliamangano1 Conte ha preso una squadra che arrivava 4. Ha preso un Lukaku obeso, Barella dal Cagliari, Bastoni… - leonardosarti15 : @Cuchuxxj Temo che quel Barella non lo vedremo più e con lui anche Brozo, Bastoni, Perisic tutti tornano alle prestazioni pre Conte - sanchez_strada : @PagliariCarlo @Grande__Jack80 Per lo scudo deve anche lui spingersi oltre quello che ha fatto in carriera. È una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni Barella Lautaro ancora non si sblocca INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrioso (42' st Caicedo), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (st 37' Vecino), Brozovic, Calhanoglu (st 28' Vidal), Perisic (st 37' Dimarco); Dzeko, Sanchez (st 28' ...

Bastoni - Barella senza sprint BASTONI 5,5. Torna frastornato dalla squalifica: tanti errori in avvio, soprattutto in palleggio, ... BARELLA 5,5. A ritmi ancora un po' bassi per i suoi standard e con tante imprecisioni BROZOVIC 5,5. ...

Bastoni-Barella senza sprint - Sport - quotidiano.net Quotidiano.net A pranzo con Mancini: ecco l'incontro con gli azzurri di Lazio e Roma A pranzo con Mancini, abolendo il derby. È accaduto ieri in centro a Roma dove, a un mese dai playoff mondiali, gli azzurri di Roma e Lazio hanno risposto alla convocazione del ...

Lautaro ancora non si sblocca Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.

INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrioso (42' st Caicedo), De Vrij,; Dumfries,(st 37' Vecino), Brozovic, Calhanoglu (st 28' Vidal), Perisic (st 37' Dimarco); Dzeko, Sanchez (st 28' ...5,5. Torna frastornato dalla squalifica: tanti errori in avvio, soprattutto in palleggio, ...5,5. A ritmi ancora un po' bassi per i suoi standard e con tante imprecisioni BROZOVIC 5,5. ...A pranzo con Mancini, abolendo il derby. È accaduto ieri in centro a Roma dove, a un mese dai playoff mondiali, gli azzurri di Roma e Lazio hanno risposto alla convocazione del ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.