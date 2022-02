A Milano anche i russi contro Putin e la guerra: «Una grande vergogna per il nostro popolo» (Di sabato 26 febbraio 2022) Giovani ucraini, ma anche moldavi, georgiani e russi sono scesi in piazza a Milano insieme ai coetanei italiani per protestare contro la guerra. Davanti al Duomo tra le bandiere della pace e quelle dell’Ucraina sventolano anche quelle di tante altre nazioni europee. Al corteo “Milano contro la contro la guerra”, hanno partecipato circa 30mila persone, secondo quanto hanno riferito gli organizzatori. «Siamo georgiani, ma gli ucraini sono nostri fratelli», racconta un gruppo di studenti Erasmus. Milano contro la guerra «Abbiamo manifestato per la Bielorussia e per l’arresto di Navalny. Quella di Putin è una dittatura e la comunità ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Giovani ucraini, mamoldavi, georgiani esono scesi in piazza ainsieme ai coetanei italiani per protestarela. Davanti al Duomo tra le bandiere della pace e quelle dell’Ucraina sventolanoquelle di tante altre nazioni europee. Al corteo “lala”, hanno partecipato circa 30mila persone, secondo quanto hanno riferito gli organizzatori. «Siamo georgiani, ma gli ucraini sono nostri fratelli», racconta un gruppo di studenti Erasmus.la«Abbiamo manifestato per la Bieloa e per l’arresto di Navalny. Quella diè una dittatura e la comunità ...

