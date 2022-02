Vento e neve a quote basse, temporali e grandine al Centrosud (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nuova ondata di maltempo, con venti forti fino a burrasca, nevicate a quote basse, temporali e grandine al Centro Sud. Ed è allerta arancione su Abruzzo e Molise."Una profonda area depressionaria, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nuova ondata di maltempo, con venti forti fino a burrasca, nevicate aal Centro Sud. Ed è allerta arancione su Abruzzo e Molise."Una profonda area depressionaria, con ...

Advertising

infoitinterno : Sarà un weekend di maltempo con vento, temporali e neve a bassa quota. Ecco le zone più colpite - AnsaRomaLazio : Maltempo: allerta gialla per neve e vento,da domani e per 36 ore. Fiocchi bianchi su Appennino di Rieti, Aniene, e… - Leonessaorg : RT @Rietilife: Pioggia, vento e neve in quota: è allerta meteo per il weekend su Rieti - - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per neve, grandine, temporali e vento fino a burrasca forte (immagine: fonte pro… - CasilinaNews : Regione Lazio, la Protezione Civile dirama l'allerta meteo per neve: ecco quanto durerà e quali zone riguarda… -