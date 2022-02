Vauro senza limiti | attacca in tv il diplomatico ucraino e viene zittito | «Non dire bugie»

Advertising

pieranna64 : @PiazzapulitaLA7 Vauro ha detto che è un nostalgico dell' Unione Sovietica. Vallo a dire ai paesi che erano sottome… - terlib : RT @TheTudo94: Vauro senza ritegno che alza la voce verso una persona collegata da Kiev che sta rischiando la vita da un momento all’altro… - TheTudo94 : Vauro senza ritegno che alza la voce verso una persona collegata da Kiev che sta rischiando la vita da un momento all’altro #Piazzapulita - Ciclotimida1 : Fortuna che #vauro ci definisce sta guerra, mica si capiva senza la sua sintesi #Piazzapulita - MariaConchitaC3 : RT @ELIOS36833262: @ninabecks1 Il peggior sputtanamento per un autore di vignette e' che queste non facciano ridere ne' sorridere. Sgorbi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vauro senza

Il Secolo d'Italia

... particolare, una delle vignette satiriche realizzate dal disegnatoreSenesi per la campagna ... possibilità della struttura punitiva statuale di vedere tra le sbarre un condannatouna ...... riferendosi alla sanzione una tantum per gli over 50 beccativaccino , diventato obbligatorio dal prossimo 1 febbraio - . Per uscire dalla prigione a Monopoli paghi molto di più'., la ...