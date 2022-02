Valerio | storia di un ragazzo che supera mille difficoltà e riparte da Casal Bernocchi

Valerio, storia di un ragazzo che supera mille difficoltà e (ri)parte da Casal Bernocchi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ostia – Valerio ha 22 anni e una risata contagiosa. Le difficoltà arrivate alla sua nascita non l’hanno mai fermato. Una mamma e un fratello straordinari alle spalle. Un percorso riabilitativo lunghissimo, fatto insieme alla Fondazione Roma Litorale. E oggi finalmente una nuova opportunità di vita. Ogni martedì, infatti, svolge un tirocinio lavorativo in un’attività commerciale di Casal Bernocchi, nel Municipio X di Roma. Gaetano, titolare di “Ol Foodle”, non ci ha pensato un attimo. “Quando la Fondazione Roma Litorale ci ha proposto di dare un’opportunità a Valerio, dopo il suo percorso riabilitativo, ho subito accettato – dice Gaetano -. È un ragazzo solare che ci aiuta nelle faccende quotidiane. Un lavoratore instancabile. Sistema i tavoli, si occupa di inserire le bibite nel ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ostia –ha 22 anni e una risata contagiosa. Learrivate alla sua nascita non l’hanno mai fermato. Una mamma e un fratello straordinari alle spalle. Un percorso riabilitativo lunghissimo, fatto insieme alla Fondazione Roma Litorale. E oggi finalmente una nuova opportunità di vita. Ogni martedì, infatti, svolge un tirocinio lavorativo in un’attività commerciale di, nel Municipio X di Roma. Gaetano, titolare di “Ol Foodle”, non ci ha pensato un attimo. “Quando la Fondazione Roma Litorale ci ha proposto di dare un’opportunità a, dopo il suo percorso riabilitativo, ho subito accettato – dice Gaetano -. È unsolare che ci aiuta nelle faccende quotidiane. Un lavoratore instancabile. Sistema i tavoli, si occupa di inserire le bibite nel ...

