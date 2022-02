Una Vita: perse per tracce di Armando (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una Vita anticipazioni, perse per tracce di Armando: la guerra ha gettato nello sconforto tutto il quartiere, specialmente Susana. Susana disperata per la situazione di Armando.La Prima Guerra Mondiale ha sconvolto l’Europa, e di conseguenza anche il quartiere di Acaçias; tutti sono preoccupati per l’evoluzione del conflitto e alcuni nello specifico per diversi personaggi fuori dalla Spagna. Felipe, in Austria, è a rischio, così come è a rischio Armando, in missione diplomatica in Francia; l’uomo ha mandato un telegramma a Susana che sa di addio e la donna è disperata. Cosa succederà? Una Vita anticipazioni, perse per tracce di Armando: Susana preoccupata Armando, appena saputo della ... Leggi su formatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unaanticipazioni,perdi: la guerra ha gettato nello sconforto tutto il quartiere, specialmente Susana. Susana disperata per la situazione di.La Prima Guerra Mondiale ha sconvolto l’Europa, e di conseguenza anche il quartiere di Acaçias; tutti sono preoccupati per l’evoluzione del conflitto e alcuni nello specifico per diversi personaggi fuori dalla Spagna. Felipe, in Austria, è a rischio, così come è a rischio, in missione diplomatica in Francia; l’uomo ha mandato un telegramma a Susana che sa di addio e la donna è disperata. Cosa succederà? Unaanticipazioni,perdi: Susana preoccupata, appena saputo della ...

