Ucraina, Sassuolo: “Vicinanza a De Zerbi e al suo staff, vi aspettiamo in Italia” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Sassuolo Calcio ha pubblicato una nota sui social in cui esprime la massima Vicinanza all’ex tecnico, De Zerbi e al suo staff. “Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Una guerra atroce sta sconvolgendo l’Ucraina. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia. Il nostro pensiero non può non andare anche a mister De Zerbi, a tutto il suo staff e a Marlon, che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, vi aspettiamo in Italia il più presto possibile” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) IlCalcio ha pubblicato una nota sui social in cui esprime la massimaall’ex tecnico, Dee al suo. “Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Una guerra atroce sta sconvolgendo l’. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia. Il nostro pensiero non può non andare anche a mister De, a tutto il suoe a Marlon, che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, viinil più presto possibile” SportFace.

