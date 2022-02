Tommasetti non riesce ad entrare nel Cda del Senato Accademico

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tradito dalla sua stessa Università, guidata per diversi anni prima di aderire alla Lega e stravolgere gli equilibri, Aureliononad essere eletto nel consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno. Le elezioni si sono tenute nella giornata di mercoledì e i risultati parlano chiaro: per l’ex rettore dell’Unisa “solo” 132 preferenze e il risultato non permette dinel CdA del. Per l’area Cun da 1 a 9 è stata eletta la docente Aquino Rita Patrizia del Dipartimento DiFarma; per l’area Cun da 10 a 14 sono stati eletti Francesco Piro del Disuff e Paolo Tartaglia Polcini del Disa-Mis mentre per il personale tecnico amministrativo è stato eletto Grieco Giuliano. La decisione didi candidarsi al...