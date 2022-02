Taiwan dopo l’Ucraina? La presidente Tsai non ci sta

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La questioneese e quella ucraina sono “fondamentalmente differenti”, secondoIng-wen,die leader del Partito democratico progressista, definito “secessionista” dal governo cinese. Le “forze ostili” all’estero potrebbero seminare il panico tra gli abitanti accomunando le sorti dei due Paesi, ha dichiarato definendo “ingiusto” paragonare l’invasione russa delalle minacce che Taipei affronta da Pecino. Inoltre, ha sottolineato che le capacità di difesa stanno “costantemente migliorando” e ha descrittocome “una sfida notevole” per ogni potenziale invasore. Come riporta Agenzia Nova, negli ultimi giorni, laha tuttavia incaricato le Forze armate di vigilare sulle attività militari ...

... accusa Italia, Germania e Ungheria di aver bloccato le sanzioni più dure contro la Russial'... ORE 11.20 -condanna "l'invasione" russa dell'Ucraina e annuncia che si unirà alle "Nazioni ...Considerando le attuali condizionila caduta di Kiev non scommetterei un euro sul futuro di". Il rischio che il mediatore tra Russia e schieramento atlantico, diventi la Cina (peraltro ...Dopo di che l'Occidente illustrerà le sanzioni più feroci ... Per ottenere un intervento cinese però va loro offerto qualcosa. Non pensa a Taiwan, sia chiaro. Però l'assedio navale all'indopacifico ...Come ha fatto l’isola stato a tenere così sotto controllo la pandemia covid con tassi di contagio da coronavirus più bassi al mondo ...