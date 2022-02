Sonia Bruganelli conferma il suo addio al GFVIP | “Non ci sarò…” | Su Lulù | “Personaggio come Zorzi”

Advertising

soleilsorgestan : MIRIANA HAI UNA VOCE PIAGNUCOLOSA. SONIA BRUGANELLI È LA MIA VITA #gfvip - annamariabianc2 : RT @dis0rdine: sonia bruganelli, il mio amore per te si riconferma ad ogni puntata #gfvip - Kudosphoto2020 : RT @_altezzosa_: Sonia Bruganelli che rispecchia il pensiero dì tutt’Italia: #gfvip #teamsoleil #SoleArmy - Giusina1016 : RT @spi4ndo: Ringraziamo Sonia Bruganelli per tutto ciò… #GFVIP - ferroni_franca : RT @_altezzosa_: Sonia Bruganelli che rispecchia il pensiero dì tutt’Italia: #gfvip #teamsoleil #SoleArmy -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Invece, l'opinionistaha attaccato ferocemente l'ex showgirl di Non è la Rai . Dopo la puntata Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno avuto un momento di confronto. ...L'opinionistaha confermato che non sarà presente alla prossima edizione del [?] La news di gossipconferma: "Non tornerò al GF Vip il prossimo anno" è stata pubblicata su Gossip ...Sonia Bruganelli chi è e la decisione di lasciare il Grande Fratello. Sonia Bruganelli è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio [...] ...Dopo le prime puntate, dove le due opinioniste sembravano andare d’accordo, è avvenuto un capovolgimento di fronte. La loro antipatia è venuta a galla e da allora le due fanno buon viso a cattivo gioc ...