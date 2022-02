Sci alpino | startlist discesa Crans Montana 2022 | programma | orari | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio (ore 10.30) si disputerà lalibera femminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di sci. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi svizzere, dove la nostra Sofia Goggia sfiderà la svizzera Corinne Suter nella tiratissima lotta per la conquista della Sfera di Cristallo di specialità. L’azzurra ha scelto il pettorale numero 7, mentre l’elvetica la precederà col numero 5. In lotta per il successo anche la svizzera Lara Gut (1), le austriache Mirjam Puchner (3) e Ramona Siebenhofer (9), ma anche la tedesca Kira Weidle (13), la svizzera Joana Haehlen (6) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (4). Sogna in grande anche Nadia Delago (11), da seguire anche Elena Curtoni (15) e Federica Brignone (16). In gara anche altre cinque ...

La start list dello slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo didi Garmisch 2022 . Ecco di seguito i pettorali di partenza, gli orari e gli italiani in gara della prima gara dal rientro dalle Olimpiadi di Pechino. Ci sono sette azzurri al via, tra ...La start list, i pettorali di partenza e tutte le italiane in gara nella discesa femminile di Crans Montan a prevista per sabato 26 febbraio alle 10:30. Grande attesa per la prima gara dopo le ...Sabato 26 febbraio (ore 10.30) si disputerà la discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi svizz ...Il Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipovedenti (Gtsc) ha festeggiato nel 2021 i suoi primi 45 anni di attività. Fondato da due giovani ciechi con lo scopo di poter coltivare la loro passione per lo s ...