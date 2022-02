Rugby, sfida di vertice in Serie A con il derby piemontese tra Itinera Cus Torino e Biella R.C (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si avvicina il derby del Rugby piemontese ai vertici del Campionato nazionale di Serie A. Domenica alle ore 13.00 scenderanno in campo la formazione in testa al Campionato, l’Itinera Cus Torino contro la seconda in classifica, il Biella Rugby Club. Le due squadre arrivano a questa sfida -recupero dell’ottava giornata di Campionato- imbattute con la squadra torinese, capace di conquistare 39 dei 40 punti disponibili nelle precedenti otto partite disputate; opposta, la compagine biellese, con 33 punti, ma con una partita in meno rispetto ai cussini. “E’ un bel momento, interessante da un punto di vista tecnico e certamente molto atteso. Si incontrano le due squadre ad oggi imbattute e l’attesa per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si avvicina ildelai vertici del Campionato nazionale diA. Domenica alle ore 13.00 scenderanno in campo la formazione in testa al Campionato, l’Cuscontro la seconda in classifica, ilClub. Le due squadre arrivano a questa-recupero dell’ottava giornata di Campionato- imbattute con la squadra torinese, capace di conquistare 39 dei 40 punti disponibili nelle precedenti otto partite disputate; opposta, la compagine biellese, con 33 punti, ma con una partita in meno rispetto ai cussini. “E’ un bel momento, interessante da un punto di vista tecnico e certamente molto atteso. Si incontrano le due squadre ad oggi imbattute e l’attesa per la ...

