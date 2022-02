Ruby Ter, Cristina Ravot su Berlusconi: “Aiutava sempre quelli attorno a lui a comprare casa” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel corso del processo Ruby Ter, qualche giorno fa ha parlato -convocata dal legale di Silvio Berlusconi– anche Cristina Ravot, cantante sassarese che spesso avrebbe partecipato alle serate organizzate a Villa Certosa. La cantante, che parla di serate eleganti e racconta di Berlusconi descrivendolo come un accanito benefattore, estremamente attento ai bisogni e problemi di chi aveva intorno, fornisce una testimonianza che fa da spalla a quella tesi del “processo alla generosità” portata avanti dal legale di Berlusconi, l’avvocato Federico Cecconi. Secondo la difesa, infatti, gli atti sotto accusa dell’ex Premier non sarebbero stati altro che la dimostrazione della capacità di Berlusconi di prendersi cura del prossimo. Cristina ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel corso del processoTer, qualche giorno fa ha parlato -convocata dal legale di Silvio– anche, cantante sassarese che spesso avrebbe partecipato alle serate organizzate a Villa Certosa. La cantante, che parla di serate eleganti e racconta didescrivendolo come un accanito benefattore, estremamente attento ai bisogni e problemi di chi aveva intorno, fornisce una testimonianza che fa da spalla a quella tesi del “processo alla generosità” portata avanti dal legale di, l’avvocato Federico Cecconi. Secondo la difesa, infatti, gli atti sotto accusa dell’ex Premier non sarebbero stati altro che la dimostrazione della capacità didi prendersi cura del prossimo....

fattoquotidiano : B. 2 volte ko. Negata la revisione del processo Mediaset: “Nessuna nuova prova” La Ravot al Ruby ter: “Mi donò una… - fattoquotidiano : Ruby Ter, la difesa chiama a deporre la cantante Cristina Ravot: “Berlusconi acquistò per me una casa da 1,7 milion… - Corriere : La cantante Cristina Ravot: «Silvio Berlusconi mi regalò una casa da 1,7 milioni e bonifici ogni mese» - MARTEMAN2 : RT @kiara86769608: di Angela Raffa Raccontiamo l’ultimo capitolo del libro ‘la legge è uguale per tutti, ma se sei ricco e potente allora… - lupazzottu : RT @kiara86769608: di Angela Raffa Raccontiamo l’ultimo capitolo del libro ‘la legge è uguale per tutti, ma se sei ricco e potente allora… -