Roma | 23enne aggredito e picchiato in metro | arrestato pregudicato nigeriano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Stava aspettando laalla fermata della linea B “Santa Maria del Soccorso” quando improvvisamente è statoalle spalle da un uomo che lo hae minacciato con un coltello. E’ accaduto nella tarda mattinata di venerdì 18 febbraio, a. La vittima dell’aggressione è un ragazzono di 23 anni. L’aggressione e l’arresto L’aggressore ha colpito il giovane con un pugno sul volto, poi l’ha minacciato impugnando un coltello per farsi consegnare la borsa che portava a tracolla. Ilperò è riuscito a divincolarsi e a fuggire attirando l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri che stava passando di lì. I militari, dopo aver acquisito la descrizione dell’uomo, si sono messi sulle tracce dell’uomo. Poco dopo sono riusciti a fermarlo e a trarlo in arresto. ...

I Carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso hanno arrestato un 38enne nigeriano, senza fissa dimora e con ... Nella tarda mattinata del 18 febbraio, un romano si trovava nei pressi ...