Il video del paracadutista russo che si fa i selfie su TikTok non è riferito alla guerra in Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Uno degli argomenti sicuramente più sensibili per la disinformazione in queste ore di frenetiche notizie che arrivano dall'Ucraina è sicuramente quello che riguarda i paracadutisti. Sono diversi i video a questo tema che sono stati diffusi su varie piattaforme social e che, tuttavia, non combaciano con l'attuale realtà dei fatti. In molti casi, si tratta di video vecchi, che si riferiscono anche a 5/6 anni fa, che vengono recuperati dagli archivi open source del web e che – basta aggiungere un copy decisamente accattivante e gli hashtag giusti – vengono spacciati come immagini che riguardano l'attuale conflitto russo-ucraino. La stessa cosa è capitata al video di un paracadutista russo che si sarebbe fatto un video-selfie mentre stava ...

chetempochefa : «Per ogni evenienza, mamma papà vi amo, andrà tutto bene» - Il video che sta facendo il giro del mondo del soldato… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - TgLa7 : #Mosca, portavoce del ministero della Difesa: 'Non attacchiamo città ucraine, girano falsi video' #RussiaUkraineConflict - Bomba2H : RT @fratotolo2: 'Pioggia di missili su #Kiev' trasmessa dal #TG2 è realtà uno spezzone del videogioco #WarThunder. #Ucraina #Russia https… - DConversi : RT @CastellVonFaber: Attacco missilistico russo su #Kiev. Ma è solo il videogioco #WarThunder. In un Paese serio si sarebbero dovuti dimett… -