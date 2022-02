I primi fiori, anche i più piccoli e meno visibili, fanno breccia nei nostri cuori e li riempiono di gioia. Del resto febbraio è il mese dei cuori. O no?! Ma esistono cuori ‘botanici’? (Di venerdì 25 febbraio 2022) febbraio fa rima con le giornate che iniziano ad allungarsi, San Valentino e talvolta anche con Carnevale. Ma cosa rappresenta questo mese per noi appassionati di piante? Senza dubbio un’incontenibile frenesia, un sentito desiderio di voler stare all’aperto tra le nostre amate beniamine e ricercare le prime fioriture che si schiudono ai primi soli. I “cuori verdi” di febbraio Certo che sì, esistono sia i cuori degli appassionati e botanici, densamente piantati di desideri, ma anche cuori botanici. Quali? Le foglie con una forma simile a un cuore. Se vi dicessimo perenni dalle foglie sempreverdi, di un ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 febbraio 2022)fa rima con le giornate che iniziano ad allungarsi, San Valentino e talvoltacon Carnevale. Ma cosa rappresenta questoper noi appassionati di piante? Senza dubbio un’incontenibile frenesia, un sentito desiderio di voler stare all’aperto tra le nostre amate beniamine e ricercare le primeture che si schiudono aisoli. I “verdi” diCerto che sì,sia idegli appassionati e botanici, densamente piantati di desideri, mabotanici. Quali? Le foglie con una forma simile a un cuore. Se vi dicessimo perenni dalle foglie sempreverdi, di un ...

