Guerra Ucraina-Russia, la Serie A scende in campo per la pace: il messaggio prima delle partite (Di venerdì 25 febbraio 2022) In occasione della 27^ giornata di Serie A 2021/2022, tutti i match inizieranno con 5 minuti di ritardo. Una decisione dettata ovviamente dal conflitto Ucraina-Russia e dalla volontà di mandare un messaggio di pace. prima di tutte le partite, infatti, lo speaker dello stadio leggerà questo testo: “Il calcio italiano unito scende in campo per la pace. La Guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi. Il posticipo del calcio d’inizio delle gare in programma questo fine settimana rappresenta un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina. Il calcio non fa politica, ma reclama a ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) In occasione della 27^ giornata diA 2021/2022, tutti i match inizieranno con 5 minuti di ritardo. Una decisione dettata ovviamente dal conflittoe dalla volontà di mandare undidi tutte le, infatti, lo speaker dello stadio leggerà questo testo: “Il calcio italiano unitoinper la. Lanon è la soluzione per risolvere i dissidi. Il posticipo del calcio d’iniziogare in programma questo fine settimana rappresenta un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in. Il calcio non fa politica, ma reclama a ...

