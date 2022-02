Guerra Russia-Ucraina, Draghi alla Camera: “Ci riporta ai giorni più bui della storia Ue. Preoccupa l’energia, possibile riapertura delle centrali a carbone” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione Ucraina: il ministero dell’Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo – di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane – sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della storia europea. Si registrano lunghe file di auto in uscita da Kiev e da altre città ucraine, soprattutto verso il confine con l’Ue”. Lo dice il premier Mario Draghi nell’informativa alla Camera sul conflitto Russia-Ucraina. “In questi giorni, l’Unione Europea ha dato prova della sua determinazione e compattezza. Siamo pronti a misure ancora più dure se queste non dovessero dimostrarsi sufficienti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione: il ministero dell’Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo – di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane – sono terribili e cino aipiù buieuropea. Si registrano lunghe file di auto in uscita da Kiev e da altre città ucraine, soprattutto verso il confine con l’Ue”. Lo dice il premier Marionell’informativasul conflitto. “In questi, l’Unione Europea ha dato provasua determinazione e compattezza. Siamo pronti a misure ancora più dure se queste non dovessero dimostrarsi sufficienti. ...

