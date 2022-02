Fiera dell’utero in affitto, Rauti: “Offende le donne e riduce i bimbi a merce. Intervenga il governo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un «orrore che deve essere fermato» e sul quale il governo deve intervenire. FdI torna a denunciare l’incompatibilità della Fiera dell’utero in affitto che si terrà a Milano, sotto il nome accattivante di “Un sogno chiamato bebè”, con le nostre leggi e, più in generale, con i valori di tutela della donna e delle vita. «Il governo Intervenga», ha esortato la senatrice di FdI Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili del partito, che sulla questione ha presentato un’interrogazione, rilanciando anche la proposta di rendere la maternità surrogata reato universale. «FdI – ha chiarito Rauti – continuerà a raccogliere le firme a sostegno della nostra proposta che ora è all’esame della commissione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un «orrore che deve essere fermato» e sul quale ildeve intervenire. FdI torna a denunciare l’incompatibilità dellainche si terrà a Milano, sotto il nome accattivante di “Un sogno chiamato bebè”, con le nostre leggi e, più in generale, con i valori di tutela della donna e delle vita. «Il», ha esortato la senatrice di FdI Isabella, responsabile del dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili del partito, che sulla questione ha presentato un’interrogazione, rilanciando anche la proposta di rendere la maternità surrogata reato universale. «FdI – ha chiarito– continuerà a raccogliere le firme a sostegno della nostra proposta che ora è all’esame della commissione ...

