Fiamme in un appartamento a Napoli: nessun ferito (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un incendio ha si è sviluppato in un appartamento al primo piano di Vico Concordia nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. L'incendio è avvenuto intorno alle 15 e l'appartamento è stato divorato dalle Fiamme; sono intervenuti i vigili del fuoco. Gli abitanti sono stati evacuati e, secondo le prime notizie, non vi sono feriti. Nell'appartamento di vico Concordia ci viveva una famiglia con 4 figli: i bimbi, prima del propagarsi delle Fiamme, sono stati calati dal balconcino. Le Fiamme, alte, hanno richiamato in zona diversi cittadini. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

