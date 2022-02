F1, la Ferrari non ha voluto mostrare tutte le carte a Barcellona? Tempi convincenti con le medie, ma le soft… (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ calato il sipario sulla tre-giorni di test a Barcellona (Spagna), riservata alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista catalana sono state ore particolarmente intense perché team e piloti hanno dovuto applicarsi al meglio per conoscere delle macchine completamente nuove e diverse rispetto a quelle del 2021. Il nuovo regolamento ha imposto delle linee guida assai discontinue e l’effetto suolo è tornato a bussare alle porte del Circus. In tutto questo, guardare i Tempi e dire chi sia avanti e chi sia dietro non è corretto perché la priorità da parte delle scuderie è stata quella di fare km e carpire da ciò pregi e difetti della propria vettura. Da questo punto di vista, la Ferrari ha mostrato continuità e affidabilità. La F1-75 è stata consistente, avendo completato il maggior numero di giri rispetto alla concorrenza. 439 le ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ calato il sipario sulla tre-giorni di test a(Spagna), riservata alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista catalana sono state ore particolarmente intense perché team e piloti hanno dovuto applicarsi al meglio per conoscere delle macchine completamente nuove e diverse rispetto a quelle del 2021. Il nuovo regolamento ha imposto delle linee guida assai discontinue e l’effetto suolo è tornato a bussare alle porte del Circus. In tutto questo, guardare ie dire chi sia avanti e chi sia dietro non è corretto perché la priorità da parte delle scuderie è stata quella di fare km e carpire da ciò pregi e difetti della propria vettura. Da questo punto di vista, laha mostrato continuità e affidabilità. La F1-75 è stata consistente, avendo completato il maggior numero di giri rispetto alla concorrenza. 439 le ...

