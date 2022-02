(Di venerdì 25 febbraio 2022) Estrazionedi25. Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, ...

Advertising

italiaserait : Eurojackpot oggi, venerdì 25 febbraio 2022: i numeri vincenti - CorriereUmbria : Eurojackpot oggi venerdì 25 febbraio: estrazione in diretta #eurojackpot #fortuna #numeri #estrazione #milioni… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 25 febbraio 2022 in diretta, ultima estrazione di oggi… - controcampus : #EuroJackpot #25febbraio2022 #Estrazione ?numeri vincenti? - CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #25febbraio 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Eurojackpot oggi

I nuovi numeri vincenti del concorsodi, venerdì 25 febbraio sono stati estratti e sono già disponibili per la successiva fase di verifica. Si tratta del momento più delicato dell'intera giornata dedicata alla nuova ...Chissà quanti saranno premiati all'estrazionedi25 Febbraio 2022, con le quote o addirittura con il premio di prima categoria! A breve il Superenalotto europeo festeggerà i 10 anni ...La redazione di Zon.it vi aggiorna in tempo reale sui numeri delle estrazioni dell'Eurojackpot. A partire dalle ore 20 scopri con noi i numeri della ...Eurojackpot . Anche oggi, venerdì 25febbraio, il concorso europeo che mette in palio milioni di euro. Come sempre l'estrazione è ...