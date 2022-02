È in radio, “Mane ‘e rose” feat. Foja, l’inedito di Luca Rustici che lancia il suo nuovo album “Memory Vision Hope” (Di venerdì 25 febbraio 2022) È in radio, “Mane ’e rose” feat. Foja, l’inedito di Luca Rustici che lancia il suo nuovo album “Memory Vision Hope” (L’n’R Productions/Universal Music Italy), sulle piattaforme e negli store digitali dal 25 febbraio. «La discriminazione riMane sempre il tema che lega la mia musica – dichiara Luca Rustici – perché chiudere gli occhi è la via più facile. La storia di un amore ostacolato dalla fame e la costrizione di vendere la vita in ogni modo per essere vivi o sopravvivere a questa umanità che di umano ha poco, ha reso il mio cuore più fragile. Quando la passione prende il potere della nostra vita ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) È in, “’edicheil suo” (L’n’R Productions/Universal Music Italy), sulle piattaforme e negli store digitali dal 25 febbraio. «La discriminazione risempre il tema che lega la mia musica – dichiara– perché chiudere gli occhi è la via più facile. La storia di un amore ostacolato dalla fame e la costrizione di vendere la vita in ogni modo per essere vivi o sopravvivere a questa umanità che di umano ha poco, ha reso il mio cuore più fragile. Quando la passione prende il potere della nostra vita ...

Advertising

EASTWESTPLUG : #NowPlaying Lakeyah - Poppin Ft. Gucci Mane - Digtheincite : Gucci Mane - Alot - GiornalediMonte : In radio Luca Rustici il nuovo singolo “Mane 'e rose” feat. Foja - Zaffiro Magazine Giornale Online - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - E' in radio, 'Mane 'e rose' feat. Foja, l'inedito di Luca Rustici che lancia il suo nuovo album 'Memory Vision… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - E' in radio, 'Mane 'e rose' feat. Foja, l'inedito di Luca Rustici che lancia il suo nuovo album 'Memory Vision… -