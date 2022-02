Dolore al ginocchio, Papa Francesco annulla la visita a Firenze (Di venerdì 25 febbraio 2022) Papa Francesco è stato costretto ad annullare la sua visita a Firenze, prevista per il 27 febbraio, a causa dei problemi al ginocchio che lo assillano da un po’ di tempo. La sala stampa vaticana ha infatti confermato con una nota che "a causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di mercoledì delle Ceneri il 2 marzo". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022)è stato costretto adre la sua, prevista per il 27 febbraio, a causa dei problemi alche lo assillano da un po’ di tempo. La sala stampa vaticana ha infatti confermato con una nota che "a causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba,non potrà recarsi adomenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di mercoledì delle Ceneri il 2 marzo".

