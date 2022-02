Dal coding alla comunicazione, cercasi «unhirables» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ecco la piattaforma che recluta designer, esperti di comunicazione e marketing, concedendo loro la possibilità di entrare a far parte di grandi realtà internazionali Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ecco la piattaforma che recluta designer, esperti die marketing, concedendo loro la possibilità di entrare a far parte di grandi realtà internazionali

Advertising

morolswediu : RT @donna_impresa: NEL LIMITE – OPERE di Marilena Abbondanza in mostra dal 24 febbraio ad Avezzano – Italy - AzuerBot : RT @donna_impresa: NEL LIMITE – OPERE di Marilena Abbondanza in mostra dal 24 febbraio ad Avezzano – Italy - 100daysofcoders : RT @donna_impresa: NEL LIMITE – OPERE di Marilena Abbondanza in mostra dal 24 febbraio ad Avezzano – Italy - donna_impresa : RT @donna_impresa: NEL LIMITE – OPERE di Marilena Abbondanza in mostra dal 24 febbraio ad Avezzano – Italy - CoderRetweet : RT @donna_impresa: NEL LIMITE – OPERE di Marilena Abbondanza in mostra dal 24 febbraio ad Avezzano – Italy -