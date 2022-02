Conferenza stampa Allegri: «Quota Scudetto troppo alta per noi» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Empoli Juve, valida per la 27esima giornata di Serie A Massimiliano Allegri ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli di domani. Le sue parole: CHI HA A DISPOSIZIONE – «Aspettiamo un attimo, c’è l’allenamento vediamo chi sta ancora in piedi. Ne abbiamo in abbondanza, sono pronti anche alcuni dell’Under 23. Domani è da vincere, l’Empoli è una squadra difficile da affrontare. Per noi è una tappa importante per dare seguito ai risultati fino ad ora. Bisogna fare una partita importante, ricaricando le batterie per prepararci al meglio». INFORTUNATI – «Oggi valuterò la situazione, devo vedere anche in difesa chi sta meglio. Bonucci ha giocato un tempo ma non era in previsione. Per quanto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022): le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Empoli Juve, valida per la 27esima giornata di Serie A Massimilianoha parlato inin vista della sfida contro l’Empoli di domani. Le sue parole: CHI HA A DISPOSIZIONE – «Aspettiamo un attimo, c’è l’allenamento vediamo chi sta ancora in piedi. Ne abbiamo in abbondanza, sono pronti anche alcuni dell’Under 23. Domani è da vincere, l’Empoli è una squadra difficile da affrontare. Per noi è una tappa importante per dare seguito ai risultati fino ad ora. Bisogna fare una partita importante, ricaricando le batterie per prepararci al meglio». INFORTUNATI – «Oggi valuterò la situazione, devo vedere anche in difesa chi sta meglio. Bonucci ha giocato un tempo ma non era in previsione. Per quanto ...

