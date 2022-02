Charlene di Monaco torna a casa… in versione manga

(Di venerdì 25 febbraio 2022)diè ricoverata in una clinica in Svizzera da diverse settimane. Ieri, però, è uscita allo scoperto sulle pagine di Le Parisien, raccontando l’entusiasmo della sua trasformazione in(foto: Getty) L’ultima volta che aveva rilasciato una dichiarazione era stato il 31 dicembre. Poi, da allora, silenzio assoluto. Ieri, invece,diha sorpreso tutti. E, sulle pagine di un quotidiano, ha fatto il grande annuncio: a breve tornerà sulla scena. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdie il ritorno a casa Assente dalla Rocca da mesi – e senza dare sue notizie se non tramite il principe Alberto -, la principessaha scelto di uscire allo scoperto intervenendo ...

Charlene di Monaco si mostra per la prima volta dopo tanto tempo, ma cosa c'è che non va? Il web è incredulo: la principessa si rifiuta di fare una cosa. La Principessa Charlene di Monaco apparirà in quattro pagine di un fumetto manga. Si tratta del sesto volume dell'avventura Blitz di Cédric Biscay. L'annuncio segue un aggiornamento sulle sue condizioni da parte ... Charlene di Monaco si mostra per la prima volta dopo tanto tempo ...