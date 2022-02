Amici | Alessandra Celentano e Rudy Zerbi annunciano due nuove eliminazioni

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La corsa al Serale continua, ma i professori continuano a tenere i riflettori puntati sugli allievi rimasti in sfida. Sono solo cinque per il momento, infatti, le maglie dorate consegnate per poter accedere alla fase successiva del talent show. In lista ci sono Carola, Alex, Sissi, Dario e Michele, che sono ufficialmente i primi cinque … L'articolo proviene da Velvet Gossip.