Alberto Matano: “Ho un compagno e voglio sposarmi”, la confessione a sorpresa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alberto Matano si è raccontato senza veli in un’intervista per Il Corriere della Sera, parlando a cuore aperto del suo compagno e del sogno di sposarsi; il conduttore de La Vita in Diretta, che ha sempre vissuto nella massima riservatezza, anche in questo caso ha saputo parlare di sé con estremo tatto e senza scadere in rivelazioni scontate e fini a loro stesse: tra l’impegno per i diritti civili e il segreto del suo successo, le confessioni di Alberto Matano. Alberto Matano, la confessione su nozze e figli col compagno Dopo la bocciatura del DDL Zan in Senato, Alberto Matano aveva colto l’occasione per fare coming out, utilizzando il suo ruolo in TV e soprattutto la sua notorietà per mandare un ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 febbraio 2022)si è raccontato senza veli in un’intervista per Il Corriere della Sera, parlando a cuore aperto del suoe del sogno di sposarsi; il conduttore de La Vita in Diretta, che ha sempre vissuto nella massima riservatezza, anche in questo caso ha saputo parlare di sé con estremo tatto e senza scadere in rivelazioni scontate e fini a loro stesse: tra l’impegno per i diritti civili e il segreto del suo successo, le confessioni di, lasu nozze e figli colDopo la bocciatura del DDL Zan in Senato,aveva colto l’occasione per fare coming out, utilizzando il suo ruolo in TV e soprattutto la sua notorietà per mandare un ...

