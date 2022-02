Abarth - La strada verso l' elettrica inizia con un sondaggio

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 febbraio 2022) In Casasi pensa al futuro e da unativa dedicata agli appassionati si apre lache porterà alla nascita del primo modello elettrico. Con la Nuova 500 a batterie già sul mercato il passouna variante pepata è breve, ma per trasferire il Dnain questo momento serve l'aiuto e il sostegno della community, forte di oltre 160.000 persone in tutto il mondo. Si vota per il suono dell'Avas. Attral'Performance Creator, sui canali social gli appassionati potranno votare le soluzioni migliori e contribuire a dare vita ai modelli del futuro. La prima sfida riguarda il suono della prossima, ma non quello dello scarico: verranno infatti proposte alla community tre varianti dell'Avas, ovvero il dispositivo ...