“Voodo we do” è il nuovo album dei Little Pony: “Un disco nato in tour” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il sound molto personale, frutto di una ricerca sonora fuori da ogni schema o definizione, deriva da influenze che spaziano tra funk, R&B, psichedelia anni ’60, rap, spoken word, worldmusic e pop Venerdì 18 febbraio 2022 è uscito Voodo we do, il nuovo album della band Little Pony, fuori per Soundinside Records e in distribuzione Believe Digital. Canzoni scritte in viaggio, riflessioni sulle ossessioni della modernita? e le stregonerie da social. Un rito magico, potente come solo i bambini possono immaginare, per scacciare via il superfluo, il compulsivo, l’ostinata arroganza dell’omologazione coatta delle interazioni nelle piccole e grandi cose del quotidiano. I Little Pony non fanno jazz, non fanno rock, non fanno hip hop ne? punk o spoken words su basi funk ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il sound molto personale, frutto di una ricerca sonora fuori da ogni schema o definizione, deriva da influenze che spaziano tra funk, R&B, psichedelia anni ’60, rap, spoken word, worldmusic e pop Venerdì 18 febbraio 2022 è uscitowe do, ildella band, fuori per Soundinside Records e in distribuzione Believe Digital. Canzoni scritte in viaggio, riflessioni sulle ossessioni della modernita? e le stregonerie da social. Un rito magico, potente come solo i bambini possono immaginare, per scacciare via il superfluo, il compulsivo, l’ostinata arroganza dell’omologazione coatta delle interazioni nelle piccole e grandi cose del quotidiano. Inon fanno jazz, non fanno rock, non fanno hip hop ne? punk o spoken words su basi funk ...

Advertising

Lopinionista : 'Voodo we do' è il nuovo album dei Little Pony: 'Un disco nato in tour' - sehmagazine : ?? “Voodo we do” è il nuovo album dei Little Pony, band italo-americana nata tra le strade di Napoli. - OltreleColonne : Voodo we do è il nuovo album dei Little Pony - broby68 : “VOODO WE DO” è il nuovo album dei LITTLE PONY - sinapsinews : Voodo we do è il nuovo album dei Little Pony -

Ultime Notizie dalla rete : Voodo nuovo “Voodo we do” è il nuovo album dei Little Pony: “Un disco nato in tour” L'Opinionista Cosa ci insegnano gli attacchi cyber all’Ucraina: gli scenari possibili Nuove azioni criminali informatiche hanno recentemente colpito ... CrowdStrike attribuisce la maggior parte delle più note offensive contro l’Ucraina a Voodoo Bear, un avversario molto probabilmente ...

Mapo Junior – “Io.”, il nuovo Ep del rapper bresciano fuori ora su tutte le piattaforme digitali il nuovo Ep di MAPO JUNIOR, artista del collettivo di base a Brescia LYONET. Il progetto è stato anticipato negli scorsi mesi dall’uscita dei videoclip dei brani Vivo. e Voodoo., primi estratti ...

Nuove azioni criminali informatiche hanno recentemente colpito ... CrowdStrike attribuisce la maggior parte delle più note offensive contro l’Ucraina a Voodoo Bear, un avversario molto probabilmente ...il nuovo Ep di MAPO JUNIOR, artista del collettivo di base a Brescia LYONET. Il progetto è stato anticipato negli scorsi mesi dall’uscita dei videoclip dei brani Vivo. e Voodoo., primi estratti ...