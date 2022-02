Uno Schumacher in DTM: la storia che si ripete (Di giovedì 24 febbraio 2022) In un DTM che trabocca d’iscritti, non poteva mancare uno Schumacher. David, figlio dell’ex di F1 Ralf Schumacher, ha ufficializzato il suo passaggio alla serie teutonica, al volante di una Mercedes. L’ex pilota di F3 correrà con il Winward Racing, e sarà compagno di team di Lucas Auer (nipote di Gerhard Berger) e del campione in carica Maxi Goetz. David è il terzo membro della famiglia a correre nel DTM: sia il papà Ralf che il celebre zio Michael hanno dei trascorsi nella serie tedesca. Per la cronaca, David è il cuginetto di quel Mick Schumacher al suo secondo anno con la Haas in Formula 1. Qual è la storia degli Schumacher in DTM? Il primo membro della celebre famiglia a correre nel campionato è stato, ovviamente, Michael. Tra il 1987 ed il 1989, il futuro Kaiser della Formula 1 era un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) In un DTM che trabocca d’iscritti, non poteva mancare uno. David, figlio dell’ex di F1 Ralf, ha ufficializzato il suo passaggio alla serie teutonica, al volante di una Mercedes. L’ex pilota di F3 correrà con il Winward Racing, e sarà compagno di team di Lucas Auer (nipote di Gerhard Berger) e del campione in carica Maxi Goetz. David è il terzo membro della famiglia a correre nel DTM: sia il papà Ralf che il celebre zio Michael hanno dei trascorsi nella serie tedesca. Per la cronaca, David è il cuginetto di quel Mickal suo secondo anno con la Haas in Formula 1. Qual è ladegliin DTM? Il primo membro della celebre famiglia a correre nel campionato è stato, ovviamente, Michael. Tra il 1987 ed il 1989, il futuro Kaiser della Formula 1 era un ...

Schumacher DTM: la storia si ripete con David Periodico Daily - Notizie Buon compleanno Alain Prost, eccolo a "Premiatissima" 84 con Niki Lauda Ex pilota automobilistico francese, quattro volte campione del Mondo, Alain Prost compie 67 anni il 24 febbraio. Ha debuttato in Formula 1 nel 1980, su McLaren, e continuato a correre fino al 1993. In ...

Ancora uno Schumacher nel DTM: l'ABS in frenata è stato uno shock, ma mi sono sentito rapidamente a mio agio". Gli obiettivi per il 2022, comunque, sono prudenti: "Capire la macchina e tutti i dettagli che contano nel DTM. Ci sarà ...

