UFFICIALE – Sospeso il campionato di calcio ucraino dopo i bombardamenti russi

Advertising

dallaAallaZip : Lo scoppio della #Guerra tra #Ucraina e #Russia sta avendo le prime conseguenze anche per il mondo dello sport. Il… - NCN_it : #UFFICIALE – Guerra in #Ucraina, sospeso il campionato di calcio - ParliamoDiNews : UFFICIALE - Sospeso il campionato ucraino dopo i bombardamenti russi #ufficiale #sospeso #campionato #ucraino… - AndreaFerrone79 : RT @tuttosport: #Ucraina, comunicato ufficiale della federcalcio: il campionato è sospeso ?? - infoitestero : UFFICIALE - Sospeso il campionato ucraino dopo i bombardamenti russi -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sospeso

... 'A causa dell'imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato', si legge nel brevissimo comunicatodiffuso dalla Federazione. La Premier League ucraina ...A causa dell'emergenza hamomentaneamente il mercato valutario, limitato il ritiro dei ... La Banca centrale ha anche detto che fisserà il tasso di cambionella seduta odierna. Il ...Negli scorsi giorni la Farnesina aveva consigliato ai concittadini italiani di fare rientro nel nostro Paese, ma De Zerbi aveva fatto sapere di non voler abbandonare la squadra senza la sospensione ...il messaggio da far arrivare alla UEFA sugli spareggi Mondiali e l'accordo con Gazprom che la UE ha chiesto di sospendere. 12.21 - Boris Johnson: "No a finale UCL a San Pietroburgo Il numero uno di ...