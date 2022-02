Ucraina | Putin lancia l’operazione militare e minaccia il mondo | “Ritorsioni mai sperimentate se qualcuno interferisce”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russopromettecontro chiconrussa in. “Chiunque cerchi di interferire, e ancora di più dire il nostro Paese, il nostro popolo deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà a tali conseguenze che non avete mai sperimentato nella vostra storia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per la prima volta dal 2014 i prezzi del petrolio Brent sfondano la soglia psicologica dei 100 dollari, volando di oltre il 5% a $102 al barile. I futures sul contratto WTI scambiato a New York ...ha annunciato l'avvio di un'operazione militare in, motivandola con la necessità di proteggere il Donbass. Il presidente russo ha intimato le forze di Kiev a consegnare le armi e ad "...(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Quando a Mosca sono quasi le 6 del mattino, Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco all'Ucraina. 'Un'operazione militare per proteggere il Donbass', dice il presidente russo, ...Quelle adottate ieri colpiscono 555 persone e 52 entita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb -"Condanniamo con la massima fermezza l'aggressione militare senza precedenti della Russia cont ...