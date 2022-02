Ucraina, Draghi: “Dialogo impossibile per le azioni dei russi. Con alleati Nato ci stiamo coordinando per potenziare il fianco Est” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “L’Italia condivide la posizione più volte espressa anche dagli alleati di voler cercare una soluzione pacifica alla crisi. Ho sempre pensato che qualsiasi forma di Dialogo dovesse essere sincero e soprattutto utile. Le azioni del governo russo di questi giorni lo rendono nei fatti impossibile“. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri. “L’Italia, l’Unione Europea e tutti gli alleati chiedono al Presidente Putin di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue e di ritirare le proprie forze militari al di fuori dei confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina in modo incondizioNato. “n queste ore ho sentito i partner europei, a partire dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “L’Italia condivide la posizione più volte espressa anche daglidi voler cercare una soluzione pacifica alla crisi. Ho sempre pensato che qualsiasi forma didovesse essere sincero e soprattutto utile. Ledel governo russo di questi giorni lo rendono nei fatti“. Lo ha detto il premier Mario, nelle dichiaralla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri. “L’Italia, l’Unione Europea e tutti glichiedono al Presidente Putin di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue e di ritirare le proprie forze militari al di fuori dei confini internazionalmente riconosciuti dell’in modo incondizio. “n queste ore ho sentito i partner europei, a partire dal ...

