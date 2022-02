Trovato nei boschi il corpo di una donna: forse è Concetta, scomparsa da due settimane (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato riTrovato oggi, nel tardo pomeriggio, il corpo di una donna che potrebbe essere Concetta Lo Cicero, la 69enne scomparsa dalla clinica Humanitas Mater Domini di Castellanza, cercata a lungo anche nei boschi del Saronnese, da Uboldo a Origgio e Gerenzano. A trovare il cadavere, nei boschi fra Castellanza e Rescaldina, sono stati dei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato rioggi, nel tardo pomeriggio, ildi unache potrebbe essereLo Cicero, la 69ennedalla clinica Humanitas Mater Domini di Castellanza, cercata a lungo anche neidel Saronnese, da Uboldo a Origgio e Gerenzano. A trovare il cadavere, neifra Castellanza e Rescaldina, sono stati dei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

emmabonino : Ho trovato la conferenza stampa di Amato anomala, anche per i toni liquidatori che ha usato nei confronti dei promo… - NoSense27271687 : @Ragiondessere @millywo @matteosalvinimi Ho letto che quando Putin andava alle elementari in classe con lui c'era… - davide_dalmonte : RT @AScarfogliero: ??????... Trovato l'articolo che afferma quanto gli USA siano falsi, ipocriti e menzogneri in merito agli accordi presi do… - Lidia53421546 : RT @AScarfogliero: ??????... Trovato l'articolo che afferma quanto gli USA siano falsi, ipocriti e menzogneri in merito agli accordi presi do… - Palum81 : RT @AScarfogliero: ??????... Trovato l'articolo che afferma quanto gli USA siano falsi, ipocriti e menzogneri in merito agli accordi presi do… -