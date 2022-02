Serie A, arbitri 27esima giornata: Lazio-Napoli a Di Bello (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono state rese note le designazioni arbitrali delle partite di sabato e domenica della ventisettesima giornata di Serie A. Il big match di questo turno Lazio-Napoli sarà diretto da Di Bello con Massa al Var. Empoli-Juventus a sorpresa va a Maresca che torna ad arbitrare una big. Spezia-Roma sarà invece diretta da Fabbri. Le designazioni MILAN – UDINESE Venerdì 25/02 h. 18.45 MARCHETTI GALETTO – DI VUOLO IV: GARIGLIO VAR: GUIDA AVAR: CARBONE GENOA – INTER Venerdì 25/02 h. 21.00 CHIFFI PRENNA – VECCHI IV: COLOMBO VAR: MAZZOLENI AVAR: TOLFO SALERNITANA – BOLOGNA Sabato 26/02 h. 15.00 AYROLDI BERCIGLI – BERTI IV: DI MARTINO VAR: ORSATO AVAR: GIALLATINI EMPOLI – JUVENTUS Sabato 26/02 h. 18.00 MARESCA PALERMO – PERROTTI IV: FOURNEAU VAR: VALERI AVAR: MUTO SASSUOLO – FIORENTINA ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono state rese note le designazioni arbitrali delle partite di sabato e domenica della ventisettesimadiA. Il big match di questo turnosarà diretto da Dicon Massa al Var. Empoli-Juventus a sorpresa va a Maresca che torna ad arbitrare una big. Spezia-Roma sarà invece diretta da Fabbri. Le designazioni MILAN – UDINESE Venerdì 25/02 h. 18.45 MARCHETTI GALETTO – DI VUOLO IV: GARIGLIO VAR: GUIDA AVAR: CARBONE GENOA – INTER Venerdì 25/02 h. 21.00 CHIFFI PRENNA – VECCHI IV: COLOMBO VAR: MAZZOLENI AVAR: TOLFO SALERNITANA – BOLOGNA Sabato 26/02 h. 15.00 AYROLDI BERCIGLI – BERTI IV: DI MARTINO VAR: ORSATO AVAR: GIALLATINI EMPOLI – JUVENTUS Sabato 26/02 h. 18.00 MARESCA PALERMO – PERROTTI IV: FOURNEAU VAR: VALERI AVAR: MUTO SASSUOLO – FIORENTINA ...

