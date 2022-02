Putin attacca l'Ucraina. Tutti gli aggiornamenti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Von der Leyen: "Oggi nuove sanzioni" "Non consentiremo al presidente russo di far crollare la pace in Europa e di sostituire lo stato di diritto con il disordine", ha detto Ursula von der Leyen questa mattina, prima di partecipare a una riunione straordinaria della Commissione. "L'Ue è al fianco della popolazione Ucraina e continueremo a sostenerla", ha detto. Von der Leyen ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni, anticipando che saranno congelati gli asset russi in Europa. "Cercheremo di bloccare i vari settori dell'economia russa, dalla tecnologia alla strategia di mercato; cercheremo di bloccare la capacità di ammodernamento della Russia e congeleremo i vari asset della Russia nell'Unione europea e chiuderemo l'accesso alle banche europee e ai mercati finanziari". Navalny si è espresso a sostegno dell'Ucraina Durante un’udienza ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Von der Leyen: "Oggi nuove sanzioni" "Non consentiremo al presidente russo di far crollare la pace in Europa e di sostituire lo stato di diritto con il disordine", ha detto Ursula von der Leyen questa mattina, prima di partecipare a una riunione straordinaria della Commissione. "L'Ue è al fianco della popolazionee continueremo a sostenerla", ha detto. Von der Leyen ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni, anticipando che saranno congelati gli asset russi in Europa. "Cercheremo di bloccare i vari settori dell'economia russa, dalla tecnologia alla strategia di mercato; cercheremo di bloccare la capacità di ammodernamento della Russia e congeleremo i vari asset della Russia nell'Unione europea e chiuderemo l'accesso alle banche europee e ai mercati finanziari". Navalny si è espresso a sostegno dell'Durante un’udienza ...

