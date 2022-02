OPPO Find X5 e Find X5 Pro sono ufficiali e introducono la NPU MariSilicon X

Advertising

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: La pre recensione di OPPO Find X5 Pro | Video: Viene presentato su scala globale un nuovo smartphone Android con caratter… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Come sono fatti i nuovi OPPO Find X5, lo racconta Adolfo Binni di OPPO Italia: Arrivano su scala globale i nuovi smartpho… - startzai : RT @lucaviscardi: ?? Nuovo Podcast! 'Arrivano i nuovi OPPO Find X5, come sono fatti e cosa cambia' su @Spreaker #android #innovazione #oppo… - Digital_Day : OPPO vuole raccogliere l'eredità di Huawei. Bel telefono, prezzo alto - MrGadgetTech : La pre recensione di OPPO Find X5 Pro | Video: Viene presentato su scala globale un nuovo smartphone Android con ca… -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO Find

Sì, perché saranno davvero tante novità su questi nuoviX5 a partire dall'inedita NPU creata ad hoc dain casa e che per la prima volta vedremo a lavoro sugli smartphone. SEGUI la ...Oggi, 24 febbraio , è infatti il gran giorno per, nel quale verranno presentati i nuoviX5 . Ci sarà sicuramente anche la variante Pro , e probabilmente la variante Lite . Negli ultimi ...OPPO Find X5 è la nuova serie di smartphone Android pronta a sfidare iPhone di Apple. Ecco tutti i dettagli sulla serie.A pochi minuti dal reveal ufficiale di Oppo Find X5, la società asiatica ha svelato i prezzi e le promozioni di lancio in Italia.