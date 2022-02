Napoli, paura nella notte: “stesa” davanti all’ospedale Pellegrini (Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno dei colpi, di quella che sembra essere una “stesa”, ha raggiunto la saracinesca di una tabaccheria che si trova poco distante dall’ospedale Pellegrini. Numerosi colpi di pistola, anche ad altezza uomo, sono stati esplosi la scorsa notte nei pressi dell’ospedale Pellegrini, in pieno centro, a Napoli. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, intervenuti in Leggi su 2anews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno dei colpi, di quella che sembra essere una “”, ha raggiunto la saracinesca di una tabaccheria che si trova poco distante d. Numerosi colpi di pistola, anche ad altezza uomo, sono stati esplosi la scorsanei pressi dell’ospedale, in pieno centro, a. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, intervenuti in

