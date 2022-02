Milan, i biglietti contro l’Udinese a 1 euro (Di venerdì 25 febbraio 2022) I biglietti per Milan-Udinese a 1 euro. No, non si tratta di mera utopia. Questa la decisione dei vertici rossoneri, in vista dell’anticipo di stasera che aprirà la 27a giornata di Serie A. biglietti Milan-Udinese, i dettagli La gara si giocherà questa sera a San Siro, ore 18:45. Orario alquanto scomodo, per questioni lavorative e gestionali. Per queste ragioni, il club Milanese ha deciso di abbassare drasticamente i prezzi per alcuni settori dello stadio. Nello specifico, la “Promo Friends” consente a chi acquista un biglietto intero, under 30 od over 60, di avere 3 ticket aggiuntivi a un solo euro. Un’iniziativa volta anche a valorizzare il ritorno alla capienza al 75%, in attesa del ritorno alla piena normalità del 100%. D’altro canto, i rossoneri avranno bisogno ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Iper-Udinese a 1. No, non si tratta di mera utopia. Questa la decisione dei vertici rossoneri, in vista dell’anticipo di stasera che aprirà la 27a giornata di Serie A.-Udinese, i dettagli La gara si giocherà questa sera a San Siro, ore 18:45. Orario alquanto scomodo, per questioni lavorative e gestionali. Per queste ragioni, il clubese ha deciso di abbassare drasticamente i prezzi per alcuni settori dello stadio. Nello specifico, la “Promo Friends” consente a chi acquista un biglietto intero, under 30 od over 60, di avere 3 ticket aggiuntivi a un solo. Un’iniziativa volta anche a valorizzare il ritorno alla capienza al 75%, in attesa del ritorno alla piena normalità del 100%. D’altro canto, i rossoneri avranno bisogno ...

