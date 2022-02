Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi: «Con Totti doveva fare più attenzione, ecco perché…» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla rottura? Nella serata di martedì 22 febbraio è arrivata la smentita da parte del Pupone, apparso notevolmente seccato dalle voci di gossip che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore. In molti, però, si sono chiesti chi fosse Noemi Bocchi, la presunta nuova fidanzata della bandiera giallorossa. Quello che sappiamo su di lei è che è bionda, capelli lunghi e lisci, laureata in economia ed ex di un dirigente sportivo e imprenditore. Il suo ex, Mario Caucci, è stato intevistato da Il Messaggero, che ha raccontato alcuni dettagli che potrebbero risultare fondamentali per capire il giallo che si è venuto a creare. «Se fosse vero doveva usare più attenzione, soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia», ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Francescoe Ilary Blasi vicini alla rottura? Nella serata di martedì 22 febbraio è arrivata la smentita da parte del Pupone, apparso notevolmente seccato dalle voci di gossip che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore. In molti, però, si sono chiesti chi fosse, la presunta nuova fidanzata della bandiera giallorossa. Quello che sappiamo su di lei è che è bionda, capelli lunghi e lisci, laureata in economia ed ex di un dirigente sportivo e imprenditore. Il suo ex,, è stato intevistato da Il Messaggero, che ha raccontato alcuni dettagli che potrebbero risultare fondamentali per capire il giallo che si è venuto a creare. «Se fosse verousare più, soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia», ha ...

