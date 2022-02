LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: volata perfetta per Philipsen che centra la seconda vittoria! (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13:43 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. È stata una tappa ricca di emozioni, chiusa con la grande volata del belga Jasper Philipsen che si conferma in maglia verde. Pogacar terrà la maglia rossa nonostante la foratura nel finale. Grazie per averci seguito! 13:41 Philipsen si conferma lo sprinter più in forma della corsa. Due vittorie ed un secondo posto per lui finora. Ha dovuto anche rimediare alla frenata del suo ultimo uomo a cui è saltata la catena proprio nel momento decisivo! 13:39 Qualcosa non ha funzionato nella preparazione dello sprint per Cavendish, per una volta non ha funzionato il treno della Quick-Step. 13:38 Alle spalle di Philipsen e Kooij si è piazzato ancora Sam Bennett che ha preceduto uno ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:43 La nostratermina qui. È stata unaricca di emozioni, chiusa con la grandedel belga Jasperche si conferma in maglia verde. Pogacar terrà la maglia rossa nonostante la foratura nel finale. Grazie per averci seguito! 13:41si conferma lo sprinter più in forma della corsa. Due vittorie ed un secondo posto per lui finora. Ha dovuto anche rimediare alla frenata del suo ultimo uomo a cui è saltata la catena proprio nel momento decisivo! 13:39 Qualcosa non ha funzionato nella preparazione dello sprint per Cavendish, per una volta non ha funzionato il treno della Quick-Step. 13:38 Alle spalle die Kooij si è piazzato ancora Sam Bennett che ha preceduto uno ...

