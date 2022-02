LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 3 km dalla fine, tutto pronto per lo sprint! (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13:36 Volata pazzesca per il belga in maglia verde! Lavoro perfetto per tutto il team, poi segue Bennett che anticipa e li brucia tutti! 13:35 JASPER PHILIPSEN VINCE! 13:34 FLAMME ROUGE! ULTIMO CHILOMETRO! 13:33 Risale anche Cavendish insieme a Viviani, scortato da Ganna. 13:33 In testa ora Israel-Premier Tech, Bora e Alpecin. 13:33 Risale Philipsen con tutta la Alpecin! Grande scelta di tempo per il belga. 13:32 gruppo compatto a 3 km dall’arrivo! tutto pronto pe la volata! 13:32 Ripreso Kurkle. Comunque un ottimo tentativo il suo. 13:31 Sta per finire il tentativo di Kurkle. Il ceco ora ha soli 10? quando mancano 4 km. 13:30 Con l’aiuto di Mikkel Bjerg e anche un po’ di scia delle ammiraglie, Pogacar rientra piuttosto comodamente in ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:36 Volata pazzesca per il belga in maglia verde! Lavoro perfetto peril team, poi segue Bennett che anticipa e li brucia tutti! 13:35 JASPER PHILIPSEN VINCE! 13:34 FLAMME ROUGE! ULTIMO CHILOMETRO! 13:33 Risale anche Cavendish insieme a Viviani, scortato da Ganna. 13:33 In testa ora Israel-Premier Tech, Bora e Alpecin. 13:33 Risale Philipsen con tutta la Alpecin! Grande scelta di tempo per il belga. 13:32a 3 km dall’arrivo!pe la volata! 13:32 Ripreso Kurkle. Comunque un ottimo tentativo il suo. 13:31 Sta per finire il tentativo di Kurkle. Il ceco ora ha soli 10? quando mancano 4 km. 13:30 Con l’aiuto di Mikkel Bjerg e anche un po’ di scia delle ammiraglie, Pogacar rientra piuttosto comodamente in ...

