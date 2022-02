LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 7-15, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: diverse imprecisioni, ma Milano è avanti di otto lunghezze! (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-21 Mitoglou appoggia al tabellone! Che rientro per il nativo di Salonicco 9-19 Sloukas piazza due punti di vitale importanza per i greci STOPPATA DI MITOGLOU! 7-19 Devon Hall dal pitturato, Milano tenta la fuga: +12 Torna in panchina Jerian Grant, aggravato di due falli 7-17 2/2 in lunetta per Rodriguez e primo vantaggio in doppia cifra per l’Olimpia Incomincia il secondo quarto! Per Milano c’è anche Mitoglou in quintetto, vediamo come si comporterà il greco a distanza di mesi dall’ultima apparizione sul parquet! Larentzakis non trova il ferro, con la palla che finisce nettamente fuori! Finisce qui il primo quarto, con l’Armani Exchange avanti 7-15 dopo 10?! Ultimo minuto di questo primo quarto! 7-15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-21 Mitoglou appoggia al tabellone! Che rientro per il nativo di Salonicco 9-19 Sloukas piazza due punti di vitale importanza per i greci STOPPATA DI MITOGLOU! 7-19 Devon Hall dal pitturato,tenta la fuga: +12 Torna in panchina Jerian Grant, aggravato di due falli 7-17 2/2 in lunetta per Rodriguez e primo vantaggio in doppia cifra per l’Incomincia il secondo quarto! Perc’è anche Mitoglou in quintetto, vediamo come si comporterà il greco a distanza di mesi dall’ultima apparizione sul parquet! Larentzakis non trova il ferro, con la palla che finisce nettamente fuori! Finisce qui il primo quarto, con l’Armani Exchange7-15 dopo 10?! Ultimo minuto di questo primo quarto! 7-15 ...

Deiana_Luca9 : RT @cmdotcom: L'Atalanta ne fa 3 all'Olympiacos ed è agli ottavi di Europa League. Malinovskyi gol e dedica all'Ucraina - cmdotcom : L'Atalanta ne fa 3 all'Olympiacos ed è agli ottavi di Europa League. Malinovskyi gol e dedica all'Ucraina… - gormagomedov : [LIVE] 2022 Euroleague Basketball Olympiacos vs Olimpia Milano | ???? : - statodelsud : Europa League, in campo Olympiacos-Atalanta 0-0 e Lazio-Porto 1-1. LIVE - Pino__Merola : Europa League, in campo Olympiacos-Atalanta 0-0 e Lazio-Porto 1-1. LIVE -